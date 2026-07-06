Violences sexuelles sur mineurs : la voix des artistes pour faire entendre la voix des enfants

Ce lundi 6 juillet 2026, l'association EPAA 974, Écoute-moi, Protège-moi, Aide-moi poursuit sa mobilisation devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, comme tous les lundis soir depuis la mort de la petite Lyhanna. Si les associations et les enfants ont fait entendre leurs voix à plusieurs reprises, cette fois-ci, c'est par le biais de la musique que les artistes souhaitent porter la voix des enfants (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Plusieurs artistes étaient présents lors de cette mobilisation, parmi eux, Thierry Gauliris, Max Lauret, Benjam ou encore Christine Salem.

Tous portent un message commun : "faire de la protection de l’enfance une priorité, afin que chaque enfant soit écouté, protégé et accompagné.

L'association insiste : "la parole de l’enfant mérite d’être entendue, respectée et prise en compte. Lorsqu’un enfant trouve le courage de parler, notre responsabilité collective est de l’écouter avec bienveillance, de l’accompagner et de tout mettre en œuvre pour assurer sa protection".

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- "Stop aux violences, place à l'enfance" -

Les enfants aussi se mobilisent pour leur droit à la protection et à la sécurité. "Chaque enfant a le droit d’être entendu, protégé et mis en sécurité lorsqu’il est confronté à une situation de danger."

Dans l'affaire de l'école Sainte-Marguerite à Saint-Benoît, classeé sans suite par le parquet, pour les familles des victimes, "l'enquête a été bâclée".

Une maman confiait à Imaz Press, "les violences sexuelles sur les enfants exigent des moyens, du temps et une écoute. On ne parle pas là d’un cas isolé mais de 11 enfants". Selon la maman d'une jeune victime, "plusieurs enfants n'ont pas été vus par le service de victimologie".

Dans une lettre adressée aux ministères français, le collectif demande le lancement d'une mission interministérielle dédiée à la lutte contre les violences faites aux enfants dans les territoires ultramarins, le renforcement des moyens humains et financiers de la protection de l'enfance, de la justice des mineurs, de l’éducation et des associations spécialisées.

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- Des milliers de jeunes victimes d'atteintes sexuelles à La Réunion -

En 2024, 995 enfants ont été victimes d'atteintes sexuelles, dont 382 dans un cadre intrafamilial, et 158 viols ont été recensés, en hausse de 23%, selon la gendarmerie.

À ce jour, 1.325 dossiers de violences sexuelles doivent être réexaminés par les services de la Justice. Des plaintes déposées pour 718 d'entre-elles aux services de la police nationale et 607 aux services de la gendarmerie nationale.

Dans les tribunaux de La Réunion, 1.417 affaires sont enregistrées. Pour le tribunal judiciaire de Saint-Denis, 733 dossiers sont en cours (461 plaintes côte police et 272 côté gendarmerie). 674 affaires sont enregistrées au parquet de Saint-Denis et envoyées en enquête.

Pour le ressort du sud du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, 592 procédures dans les services d’enquête (257 plaintes côté police nationale et 335 côté gendarmerie nationale). 743 affaires sont enregistrées au parquet de Saint-Pierre et envoyées en enquête.

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En cas d'urgence, le seul numéro à composer est celui de Police Secours.

Le 119 pour les enfants en danger

Le 112, numéro d'urgence européen

Le 114 pour les personnes sourdes, malentendantes, aphasiques, dysphasiques

Vous pouvez signaler des faits de violences , directement auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche sur le www.servicepublic.fr/cmi Anonyme et gratuit, ce tchat est accessible 24h/24 et 7j/7 pour échanger avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles.

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