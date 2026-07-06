Saint-André : un jeune homme interpellé après avoir jeté des projectiles depuis le pont Ti-Bazar

Ce vendredi 3 juillet 2026, un jeune homme a été interpellé par les effectifs de la police après avoir jeté des projectiles depuis le pont Ti-Bazar à Saint-André. Un véhicule avait été touché lors des faits, mais aucun blessé n’était à déplorer. Placé en garde à vue, le mis en cause devra répondre de ses actes devant le tribunal judiciaire (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La Police Nationale rappelle que ce type de comportement met gravement en danger la sécurité des usagers de route, il s’agit d’un délit punissable par la loi.

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