À retenir ce soir : les aveux de Cédric Jubillar, police municipal, surpopulation carcérale, sauvé par la Water-Patrol et un jeune percuté

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 6 juillet 2026 : - Cinq ans et demi après, Cédric Jubillar reconnaît le meurtre de son épouse Delphine - Saint-Denis : un agent de police municipale placé sous contrôle judiciaire pour agression et harcèlement - Surpopulation carcérale : la barre des 1.000 détenus franchie sur la prison de Domenjod… pour 575 places - Saint-Leu : emporté par la houle, un pratiquant de surf-foil sauvé par la Water Patrol - Saint-Denis : un jeune de 11 ans percuté par une moto, le pilote du deux-roues placé en garde à vue

Cédric Jubillar a reconnu avoir tué son épouse Delphine, disparue dans le Tarn depuis fin 2020, dans un courrier adressé à son avocat auquel la Dépêche du Midi a eu accès.

Ce vendredi 3 juillet 2026, était présenté en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, un agent de police municipale du chef-lieu. L'homme avait été interpellé et entendu par les forces de l'ordre pour agression et harcèlement sur une stagiaire. Il a été placé sous contrôle judiciaire et reste présumé innocent.

Ce lundi 6 juillet 2026, la barre des 1.000 détenus a été franchie sur la prison de Domenjod à Saint-Denis. Pourtant, l'établissement pénitentiaire ne dispose que de 575 places. Pour le syndicat, cette surpopulation carcérale place le centre de détention dans une situation critique.

Ce lundi 6 juillet 2026, un pratiquant de surf-foil a été emporté par la houle dans le secteur de Kélonia à Saint-Leu. Contacté, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) confirme avoir reçu une alerte. L'homme a finalement pu être récupéré par la Water Patrol de Saint-Leu, engagée sur l'opération.

Ce dimanche 5 juillet 2026, un enfant de 11 - qui circulait au niveau de la Jamaïque - a été percuté par un pilote de motocross. La jeune victime avait été prise en charge par les secours. Alors qu'il avait pris la fuite, selon nos informations, l'auteur de faits s'est rendu de lui même le dimanche soir, aux forces de l'ordre. Il a été placé en garde à vue.