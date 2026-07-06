À la une de ce mardi : résultats du baccalauréat, mobilisation, le Portugal éliminé, compétition de billard, pollution lumineuse et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 7 juillet 2026 : - Baccalauréat : le compte à rebours est lancé avant l'annonce des résultats à La Réunion - Saint-Denis : devant le tribunal de Champ Fleuri, associations, élus et familles réclament une justice plus rapide - Mondial-2026 : l'Espagne, sans éclat, pousse le Portugal et Ronaldo vers la sortie - Billard passion 974 : 9 podiums et 2 titres de champion aux Finales de France Afebas de Gien - Pétrels de Barau : l'extinction des lumières porte ses fruits à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - un mardi venteux (Photo www.imazpress.com)

Tic-tac… C’est l’heure du compte à rebours pour les 12.170 candidats au baccalauréat 2026 à La Réunion. Après les épreuves écrites et les oraux passés, c'est ce mardi 7 juillet que les élèves sauront si oui, ou non, ils ont leur diplôme. Dans l'Académie, les résultats seront disponibles dès 9 heures.

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées ce lundi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis à l'appel de l'association EPA et du collectif Stop VIF – Protégeons nos enfants. Associations, familles, élus et parlementaires ont dénoncé les lenteurs de la justice dans les affaires de violences sexuelles faites aux enfants et réclamé davantage de moyens, de prévention et une meilleure prise en compte de la parole des mineurs.

L'entrant Mikel Merino a qualifié l'Espagne pour les quarts de finale du Mondial-2026 à la fin d'une affiche qui n'a pas tenu ses promesses de grand spectacle lundi contre le Portugal (1-0) de Cristiano Ronaldo, plus proche que jamais de la retraite internationale.

Du 13 au 15 juin 2026 2026, l'association Billard passion 974 a fait résonner La Réunion jusqu’à Gien, dans le Loiret. Une délégation de 26 joueurs, répartis en 4 équipes a représenté l’île aux finales des champions de billard Afebas. Un bilan plus que satisfaisant pour l'association avec une moisson de 9 podiums, dont 2 titres de Champion de France. "Une performance qui confirme la montée en puissance du billard réunionnais au niveau national", énonce fièrement Ludovic Hoareau, secrétaire et trésorier de Billard passion 974.

Chaque année, au moment de l'envol des jeunes pétrels vers l'océan, la pollution lumineuse constitue une menace majeure pour ces oiseaux marins endémiques de La Réunion. Grâce à une mobilisation croissante des collectivités, des entreprises et des habitants, la campagne des "extinctions" de cette année a permis de limiter les échouages, notamment dans le cirque de Cilaos, où les résultats sont encourageants.

Pour le mardi 7 juillet 2026, des rafales de vent balayent les littoraux sud-ouest et nord-est ainsi que les crêtes exposées. Côté ciel, la moitié sud-est passe une journée bien grise et humide, pendant que le reste de l'île profite de conditions bien plus agréables.