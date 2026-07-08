Route du Littoral : circulation basculée en mode bidirectionnel

Sur la RN1, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté montagne entre l'échangeur de La Possession et le secteur Ravine Lafleur les nuits du mercredi 8 juillet au vendredi 10 juillet inclus de 20h à 5h, informe, ce mercredi matin, la direction régionale des routes (Photo www.imazpress.com)

Ce basculement a été décidé pour dans le cadre de la suite du chantier d'aménagement du nouvel échangeur de La Possession, pour permettre des travaux de signalisation horizontale.

www.imazpress.com / [email protected]