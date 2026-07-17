Saint-Pierre : retour en images sur les ateliers "bien manger"

Dans le cadre de la programmation 2026 du contrat local de santé (CLS), la ville de Saint-Pierre, en partenariat avec l'association Reunir, a accueilli à la mairie annexe de Bois d'Olives, cinq ateliers réunissant quinze participants autour d'un objectif commun : mieux comprendre les bases d'une alimentation équilibrée et adopter de bonnes habitudes au quotidien. Au programme de ces ateliers : découverte des principes du "bien manger", échanges autour des habitudes alimentaires, conseils pratiques et accessibles. (Photo : ville de Saint-Pierre)