Saint-Pierre : pose de la première pierre du béguinage de Grand Bois

Le Crédit Agricole La Réunion-Mayotte a officialisé ce vendredi 3 juillet 2026, la pose de la première pierre du Béguinage de Grand Bois, sur la commune de Saint-Pierre. Ce temps marque le lancement d’un nouveau projet d’habitat inclusif dédié aux seniors autonomes, pensé pour conjuguer logement adapté, sécurité, autonomie et lien social. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Crédit agricole de La Réunion)

Organisée sur le site du futur béguinage, la cérémonie a réuni une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles la direction du Crédit Agricole La Réunion – Mayotte, des élus, des partenaires institutionnels, les professionnels mobilisés sur le chantier, des représentants d’entreprises, le voisinage, la presse, ainsi que les acteurs contribuant à la réussite de ce projet structurant pour le territoire.

- Un projet au service du bien-vieillir -

Après le Béguinage de La Ravine des Cabris, le Béguinage de Grand Bois poursuit le développement à La Réunion d’un modèle d’habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale. Situé à Grand Bois, ce nouveau lieu de vie proposera 26 logements destinés à des personnes seules ou en couple : 5 T1, 19 T2 et 2 T3. Réparti sur trois niveaux avec ascenseur, le bâtiment offrira un cadre de vie à taille humaine, accessible et sécurisé.

Le projet répond à un enjeu majeur pour La Réunion : accompagner le vieillissement de la population en proposant des solutions permettant aux seniors de rester chez eux le plus longtemps possible, tout en bénéficiant d’un environnement favorisant les rencontres, l’entraide et la convivialité. L’ouverture du Béguinage de Grand Bois est prévue courant 2028.

Au-delà de la réalisation immobilière, le Béguinage de Grand Bois repose sur un projet de vie sociale et partagée. L’association Vivre en Béguinage assurera l’accompagnement humain des futurs habitants, avec l’appui d’un coordinateur ou d’une coordinatrice. Des actions seront proposées autour de la prévention santé, de la préservation de l’autonomie, du bien vivre ensemble et de l’inclusion sociale.

- Une cérémonie en présence d'élus et partenaires -

La matinée a débuté par un petit-déjeuner d’accueil, permettant aux invités, partenaires, élus et représentants de la presse d’échanger autour du projet. Les prises de parole officielles ont ensuite rappelé l’importance de ce nouvel équipement pour le territoire, son inscription dans le quartier de Grand Bois et sa vocation sociale.

Les allocutions ont été organisées selon l’ordre protocolaire suivant : ouverture par Pascal Quineau, Président du Crédit Agricole La Réunion –Mayotte, puis par Vincent Bel, cofondateur de l’association Vivre en Béguinage ; interventions des élus avec, pour la Ville de Saint-Pierre, Olivier Naria, 2ème Adjoint en charge de l’aménagement, de la planification, du développement universitaire, de la recherche et de l’innovation territoriale, puis Thérèse Ferde, Vice-Présidente déléguée à l’accompagnement des personnes âgées, représentant le Président du Département ; clôture par Didier Grand, Directeur Général du Crédit Agricole La Réunion – Mayotte.

La cérémonie s’est poursuivie avec le geste inaugural de pose de la première pierre, suivi d’une photographie officielle réunissant les principales parties prenantes du projet.