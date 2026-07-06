Billard passion 974 : 9 podiums et 2 titres de champion aux Finales de France Afebas de Gien

Du 13 au 15 juin 2026 2026, l'association Billard passion 974 a fait résonner La Réunion jusqu’à Gien, dans le Loiret. Une délégation de 26 joueurs, répartis en 4 équipes a représenté l’île aux finales des champions de billard Afebas. Un bilan plus que satisfaisant pour l'association avec une moisson de 9 podiums, dont 2 titres de Champion de France. "Une performance qui confirme la montée en puissance du billard réunionnais au niveau national", énonce fièrement Ludovic Hoareau, secrétaire et trésorier de Billard passion 974. (Photos : Billard passion 974)

Chaque année, l'association se rend aux finales de France de billard depuis maintenant 10 ans et selon le trésorier et secrétaire, mais également joueur de Billard passion 974, les joueurs n'ont jamais à rougir face à leurs adversaires.

- Une belle délégation direction pour les finales des champions de billard Afebas -

Avant les finales, les joueurs de l'association ont eu deux mois de préparation intense pour une compétition devenue une routine pour certains, une toute première pour d'autres. "C'est un rendez-vous annuel que les joueurs challengent toute l'année pour obtenir leur qualification. Et de ce fait, quand ils y vont, ce n'est pas pour enfiler des perles. C'est vraiment avec une motivation et l'idée de revenir avec un podium au minimum", explique Ludovic Hoarau, trésorier, secrétaire et joueur de Billard passion 974.

Les catégories fonctionnent par département, région ou nation. Des compétitions sont organisées au niveau de chaque département ou région et dans chaque département, il y a plusieurs divisions. On retrouve les départementales 1, départementales 2, etc. Chaque département qualifie deux équipes par division. La Réunion se classe automatiquement en départementale.

Cette année, la délégation comptait une division 1 et deux divisions 2. Au total, six équipes ont été qualifiées. L'équipe championne et vice-championne de chaque département a ensuite été qualifiée pour la finale des champions à Gien, au mois de juin 2026.

La sélection des équipes mène à une finale. Dans un premier temps elle se déroule en phase de pool le samedi dans sa catégorie. Les joueurs confrontent chaque champion et vice-champion de départementales 1 par exemple.

Ils se qualifient ensuite pour les phases finales du dimanche en tableau à élimination directe qui démarre généralement avec 128 ou 64 équipes.

Les finales sont ensuite à portée de main, avec en jeu le titre de champion de France départemental 1 ou départemental 2 selon la catégorie.

- "Un très bon cru pour cette année" pour l'équipe de billard -

Ludovic Hoareau, ne manque pas de vanter ses joueurs : " On revient souvent avec des titres de champion", souligne-t-il. Mais cette fois-ci la fierté est d'autant plus grande pour lui que : "cette année on a pris d'assaut les podiums mais c'est sans surprise car les joueurs se sont donné à fond".

En effet, parmi les joueurs de La Réunion, plusieurs ont déjà des titres de champion de France individuel. "Il y a un niveau certain à La Réunion en termes de billard, avec des joueurs très expérimentés, qui jouent pour la plupart depuis 15 voire 25 ans", explique-t-il.

Pas de quoi envier les concurrents quand on voit le palmarès réalisé par les joueurs déterminés. En équipe D1, Lepalaeksa arrive en quart de finale.

Gaëtan Delmas termine finaliste à la deuxième place, Ludovic Hoareau demi-finaliste à la troisième place dans la catégorie vétéran Nc/4R. En top open Nc/4R, Christophe Poelman finit champion à la première place. Emma Hoareau a elle brillé dans la catégorie master féminin avec une troisième place. Bertrand Roger, dans la catégorie Nc/6R, n'en démord pas et termine champion avec une première place méritée.

Du côté de la catégorie 4/5R, Djalil Badjah Zitte termine demi-finaliste, à la troisième place. Enfin, la catégorie 2/3R voit deux demi-finalistes avec Corentin Bisset et Ibrahim Omarjee. "C'est un très bon cru pour cette année", affirme Ludovic Hoareau.

Bertrand Roger, champion, se qualifie grâce à son titre pour une compétition internationale qui se déroulera en Catalogne (Espagne) au mois d'octobre 2026. "C'est pour nous une fierté. Déjà le fait qu'il soit champion, c'est une fierté pour l'association. Mais le fait d'être représenté par son biais en Catalogne, c'est encore un pas en avant pour nous", dit-il fièrement.

- Le billard, un sport de niche -

Assuré quant à la performance des joueurs, les inquiétudes de Ludovic Hoareau se tournent notamment vers l'avenir du sport. "C'est un sport considéré de niche et de ce fait, la médiatisation est très compliquée", assure-t-il.

Engagé dans le sponsoring, il démarche tous les ans des sponsors pour les aider à financer le déplacement des joueurs en Hexagone. Cette année l'association a pu bénéficier de 1.500 euros pour chaque équipe, via les sponsors et via une tombola qu'ils avaient faite pour récolter un peu de fonds. Mais pour le secrétaire, le sport reste tout de même en difficulté par manque de médiatisation et de sponsors. "Nous souhaitons obtenir de nouveaux partenaires et les convaincre de nous accompagner, financièrement notamment, pour apporter une petite aide à la délégation lors des déplacements."

Faire connaître le sport pour attirer de nouveaux joueurs, c'est aussi l'un des objectifs principaux de Ludovic Hoareau : "L'idée, c'est vraiment de faire monter la discipline, on a une base solide de joueurs, mais on souhaite vraiment augmenter le nombre de licenciés au niveau local".

Briser cette image de sport de niche, c'est aussi un moyen de faire connaître la discipline et de créer de nouvelles vocations : "C'est un sport qui allie la dextérité du golfeur, et l'adresse du golfeur, et le mental du joueur d'échecs. Donc c'est vraiment un sport complet, avec beaucoup de mental mais qui est aussi accessible à tous", affirme le secrétaire. "La particularité de ce sport, c'est qu'on peut le pratiquer de 7 à 77 ans, sachant qu'on a même, au niveau local, un joueur handibilliard, qui joue en fauteuil", explique-t-il.

Ludovic Hoareau veut motiver les jeunes qui hésitaient à aller en Hexagone les années précédentes, mais aussi tous ceux qui doutent encore de la discipline". Une fois qu'on a vécu le truc, tout le monde est surmotivé", nous dit-il.

La joie de pouvoir partager un événement, comme la finale des champions, avec les joueurs, mais aussi ceux qui n'ont pas pu venir, n'est pas mesurable, pour le trésorier de l'association Billard passion 974. "Je suis fier déjà en tant que membre du bureau, en tant qu'organisateur, et aussi en tant que joueur, mais je souhaite à tous les joueurs de billard à La Réunion, de vivre un événement tel que la finale des champions", conclut-il.

cs/www.imazpress.com/[email protected]