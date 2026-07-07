Syrie : explosion à Damas, où Emmanuel Macron est en visite

Une explosion a secoué mardi matin Damas, selon des journalistes de l’AFP, dans un secteur proche de l’hôtel du centre de la capitale syrienne où le président français Emmanuel Macron a passé la nuit.

Des témoins ont vu de la fumée s’élevant du quartier, alors que le dirigeant avait quitté l’hôtel Four Seasons et était arrivé au palais présidentiel pour un entretien avec son homologue Ahmad al-Chareh.

Des ambulances, sirènes hurlantes, se sont dirigées vers les lieux alors que les forces de sécurité ont bloqué plusieurs issues menant au secteur.

Emmanuel Macron est arrivé lundi soir en Syrie, la première visite d’un dirigeant d’une puissance occidentale dans le pays depuis l’arrivée au pouvoir d’une coalition islamiste.

Sa visite est intervenue alors que dix personnes ont été tuées jeudi dans un attentat à la bombe contre un café du centre de Damas.

Lundi soir, Emmanuel Macron avait dîné avec le président syrien dans un restaurant du centre de Damas avant de se rendre avec lui à la célèbre mosquée des Omeyyades au coeur de la ville.

AFP