Saint-Pierre : "Bat'Karé en sécurité", un forum sur la sécurité routière et les addictions

Dans le cadre de son engagement en faveur de la prévention des risques routiers et addiction la Mission Locale Sud et France Travail de Saint Pierre et la Ravine des Cabris, en collaboration avec les services de la mairie de Saint Pierre, organisent le Forum Sécurité Routière et Addictions "Bat'Karé en sécurité" ce jeudi 9 juillet 2026. L'événement aura lieu de 8h15 à 12 h au Gymnase de Casabona (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ouvert aux jeunes accompagnés en Mission Locale et France Travail, cet événement gratuit a pour objectif de sensibiliser les jeunes, qui sont des usagers de la route aux dangers liés aux addictions (alcool, stupéfiants,) et à leurs conséquences sur la conduite.

Tout au long de la journée, les jeunes pourront participer à de nombreuses animations et ateliers interactifs :

- Simulateurs de conduite et parcours de sensibilisation ;

- Lunettes simulant les effets de l'alcool et des stupéfiants ;

- Démonstrations des forces de l'ordre et des services de secours ;

- Stands d'information animés par des professionnels de la prévention, de la santé et de la sécurité routière ;

- Échanges avec des associations spécialisées dans la lutte contre les addictions et l'accompagnement des victimes.

Ce sera également l’occasion pour les jeunes de s’informer sur les métiers et les formations afin de travailler sur leurs projets professionnels (logistique, transport, santé, sécurité).

Le forum accueillera plusieurs intervenants parmi lesquels :

- La Préfecture (voiture tonneau, circuit bar, circuit lunettes)

- France Travail

- Mission Locale Sud

- Les organismes de formation

- SAF France

- La SEMITTEL….

- La Police Municipale, Police Nationale, les Pompiers…

Ce forum vise à rappeler que chaque comportement responsable contribue à sauver des vies. "Prévenir, informer et agir ensemble est essentiel pour réduire le nombre d'accidents liés aux comportements à risque sur nos routes", indique l'organisation.

- À La Réunion, 10 % des réunionnais boivent 69 % du volume total de l'alcool vendu -

Si le département est derrière l'Hexagone en termes de consommation quotidienne d'alcool, 10 % des buveurs consomment 69 % des quantités d’alcool bues à La Réunion. Les gros buveurs peuvent consommer jusqu'à 16 verres par jour, soit trois litres d'alcool fort. Soit une moyenne de 112 verres par semaine.

D'après une enquête d'Alcoolisation Chronique Massive à La Réunion (ACMA974), l'alcool le plus consommé reste par ailleurs le rhum et ses dérivés pour 47% des personnes.

À La Réunion, l'alcool tue en moyenne 250 personnes chaque année. "On estime à 250 le nombre de décès par an liés directement à l’alcool (cause directe) et plus de 450 décès au moins en partie imputables à l’alcool", indique l'Agence régionale de santé (ARS). De plus, les conduites addictives restent l’un des principaux facteurs d’accidents mortels, avec 41% des accidents mortels ayant été causé par l'alcool. L’alcool altère la vigilance, ralentit les réflexes et réduit la capacité à évaluer les distances. Il était impliqué dans 13 des accidents mortels survenus en 2025, et 200 personnes ont été blessés. Pour les personnes ayant une forte dépendance à l’alcool, il est conseillé d’en parler à son médecin et d’aller consulter des professionnels spécialisés en addictologie : CSAPA (centre de soins ambulatoires en addictologie) ou services d’addictologie des établissements de santé.

La direction d'Addictions France Réunion accueille les personnes sur son centre de prévention et de formation sur les addictions, ainsi que sur ses centres de soins en addictologie repartis sur l’ensemble de l’île. Toute personne peut se faire accompagner de manière anonyme et totalement gratuite. Renseignements à la direction d’Addictions France au : 02 62 30 22 93 ou sur le site de l’association nationale : https://addictions-france.org/

Pour faire le point sur sa consommation d’alcool, s’informer ou être aidé, RDV sur le site "Alcool-info-service".

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