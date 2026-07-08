Saint-Paul : le Cap Lahoussaye fermé à la circulation, en semaine, pendant les vacances scolaires

Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre des travaux de réparation et de changement de grillages sur le Cap Lahoussaye, la route sera fermée à la circulation dans les deux sens de façon permanente entre le cimetière Marin et Boucan Canot pendant les vacances scolaires des mois de juillet et août, hors week-ends, à savoir : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

• du lundi 20 juillet à 5h au vendredi 24 juillet à 15h30 ;

• du lundi 27 juillet à 6h au jeudi 30 juillet à 19h ;

• du lundi 3 août à 6h au jeudi 6 août à 19h;

• du lundi 10 août à 6h au jeudi 13 août à 19h.

Une déviation sera mise en place par les RN1 et RD10.

La voie verte restera ouverte pour les piétons, cycles et cyclomoteurs pendant toute la durée des travaux, néanmoins des micro coupures de 15 minutes pourront être nécessaires selon les besoins du chantier.