Bras-Panon : trois suspects placés en détention provisoire après la blessure par balle d'un jeune homme

Le 27 juin 2026, un jeune homme a été blessé par balle dans la commune de Bras-Panon. La gendarmerie annonce ce mercredi que trois mis en cause ont été interpellés et placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès. L'opération a par ailleurs permis la saisie d'une arme d'épaule de calibre 32, plus de 950 comprimés d'ecstasy, plus de 14 grammes de cocaïne, du véhicule suspecté d'avoir servi lors des faits, et 620 euros en espèces. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

A Bras-Panon, le samedi 27 juin 2026 en fin de journée, sur fond de trafic de stupéfiants, un coup de feu blesse un individu. Les auteurs prennent la fuite tandis que les gendarmes de la brigade territoriale de Bras-Panon se mobilisent pour identifier les protagonistes.

Grâce à un travail d'investigation rapide et minutieux, appuyés par l’antenne GIGN, la brigade de recherches de Saint-Benoît et le groupe d’investigations cynophile de Saint-Paul, les enquêteurs sont parvenus à interpeller trois mis en cause. Les perquisitions ont permis la découverte de l'arme suspectée d'avoir servi aux faits, du véhicule utilisé, ainsi que d'une importante quantité de produits stupéfiants et de numéraire.

Bilan des saisies :

- une arme d'épaule de calibre 32 ;

- plus de 950 comprimés d'ecstasy ;

- plus de 14 grammes de cocaïne ;

- le véhicule suspecté d'avoir servi lors des faits ;

- 620 euros en espèces.

Présentés à la Justice, les trois mis en cause ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur comparution.