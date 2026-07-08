TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

SAINTE-MARIE La route coupée à la fin du pont de la Rivière des Pluies après un accident, dans le sens nord/est

voir plus

Sainte-Marie : la route rouverte au niveau du pont de la Rivière des Pluies

  • Publié le 8 juillet 2026 à 19:14
  • Actualisé le 8 juillet 2026 à 19:15

(Actualisé) Sur la RN6 Boulevard Sud à Sainte Marie, l'accident qui s'était produit au niveau du pont de la Rivière des Pluies dans le sens Nord/Est est terminé. La route est rouverte à la circulation.

Inforoutes, Accident

guest
0 Commentaires