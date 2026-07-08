Sainte-Marie : la route rouverte au niveau du pont de la Rivière des Pluies

(Actualisé) Sur la RN6 Boulevard Sud à Sainte Marie, l'accident qui s'était produit au niveau du pont de la Rivière des Pluies dans le sens Nord/Est est terminé. La route est rouverte à la circulation.
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SAINTE-MARIE La route coupée à la fin du pont de la Rivière des Pluies après un accident, dans le sens nord/est
(Actualisé) Sur la RN6 Boulevard Sud à Sainte Marie, l'accident qui s'était produit au niveau du pont de la Rivière des Pluies dans le sens Nord/Est est terminé. La route est rouverte à la circulation.