À retenir ce soir : policier condamné, animateur parisien relaxé, pompier décédé, centres de loisirs et interpellations à Bras-Panon

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 8 juillet 2026 : - Mayotte : un policier de Saint-André condamné à un an de prison avec sursis pour un tir mortel lors d'une interpellation - Un animateur parisien relaxé pour agressions sexuelles sur neuf enfants de maternelle - Un sapeur-pompier volontaire de 22 ans est mort lors d’un feu de forêt en Savoie - Centres de loisirs : un véritable casse-tête pour de nombreux parents de La Réunion - Bras-Panon : trois suspects placés en détention provisoire après la blessure par balle d'un jeune homme

Ce mardi 7 juillet 2026, un policier de Saint-André, soupçonné d'être l'auteur d'un tir mortel lors d'une interpellation à Mayotte, a été condamné à un an de prison avec sursis par la Cour d’assises de Mamoudzou. Le 13 juillet 2022, un homme de 37 ans recherché dans plusieurs affaires criminelles, notamment pour des viols sur mineurs, est décédé, touché par le tir de l'officier.

Un animateur périscolaire a été relaxé mardi à Paris, au bénéfice du doute, pour agressions sexuelles sur neuf enfants de 3 à 5 ans d'une école du 11e arrondissement, un jugement qui a provoqué la colère et l'incompréhension des familles.

Un sapeur-pompier volontaire de 22 ans est mort mercredi matin "alors qu’il combattait depuis une partie de la nuit un feu de forêt en Savoie", a annoncé sur X le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez.

Entre plateformes saturées, listes d'attente, manque de places et solutions de garde de dernière minute, inscrire son enfant en accueil collectif de mineurs (ACM) est devenu un "hunger games" pour de nombreuses familles réunionnaises. Si certaines communes tentent de s'adapter à une demande en hausse, les difficultés persistent.

Le 27 juin 2026, un jeune homme a été blessé par balle dans la commune de Bras-Panon. La gendarmerie annonce ce mercredi que trois mis en cause ont été interpellés et placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès. L'opération a par ailleurs permis la saisie d'une arme d'épaule de calibre 32, plus de 950 comprimés d'ecstasy, plus de 14 grammes de cocaïne, du véhicule suspecté d'avoir servi lors des faits, et 620 euros en espèces.