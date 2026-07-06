Saint-Pierre : le vieux domaine vous ouvre sa scènette

Le vieux domaine ouvre à nouveau sa scènette pour la troisième édition de l'Open Mic "Littérature, Poésie, Fonkèr" du samedi 11 juillet 2026, de 13h à 16h, sous l’Argamasse, le vieux domaine. Si vous avez écrit un texte que vous souhaitez faire entendre, un livre qui vous a profondément marqué et que vous aimeriez partager un extrait ou raconter ce qu’il vous a apporté ou transmettre une réflexion, une émotion, ou un souvenir. Que vous soyez écrivain, poète, fonkèzer, slameur ou simplement amoureux des mots, cette scène est la vôtre. (Photo d'illustration : AFP)