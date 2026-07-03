Saint-Pierre : pose de la première pierre du béguinage seniors de Grands Bois

La cérémonie de pose de la première pierre du béguinage seniors de Grands Bois à Saint-Pierre, s’est déroulée ce vendredi 3 juillet 2026, en présence de plusieurs élus Saint-Pierrois dont le deuxième adjoint Olivier Naria, en charge de l’aménagement. Une nouvelle étape est donc franchie avec le lancement de ce projet d'habitat inclusif porté par le Crédit Agricole La Réunion - Mayotte pensé pour permettre à des personnes âgées ou en situation de fragilité de vivre dans un cadre sécurisé et convivial. "Organisé à taille humaine autour d'espaces partagés, le béguinage favorise les liens de voisinage, la lutte contre l'isolement et accompagne le bien vieillir dans le respect de l'autonomie de chacun", précise la Ville. (Photos : ville de Saint-Pierre)