Aide à la production de canne à sucre : près de 11 millions d’euro au bénéfice de 1.977 planteurs

À La Réunion, la culture de la canne est confrontée à des coûts de production plus élevés que ceux de nombreux pays concurrents (relief, taille des parcelles et insularité…). De ce fait, les agriculteurs bénéficient tous les ans d’une aide de l’État appelée "aide à la production de canne", destinée à compenser ces handicaps "structurels". Dans ce contexte, le complément de l’aide à la production destinée aux planteurs, d’un montant de près de 11 millions d'euros a été versé le 30 juin 2026 à 1.977 planteurs ayant déposé leur dossier (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette aide apporte un complément de revenu aux producteurs de canne contribuant à la viabilité économique des exploitations, notamment des plus petites.

La filière canne représente un secteur majeur de l’agriculture réunionnaise avec 15.000 emplois directs et indirects. Le maintien de la production permet de sécuriser l’activité des usines sucrières, la production de sucre, de rhum, et l’utilisation de la bagasse pour produire une part importante de l’électricité distribuée à la Réunion.

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