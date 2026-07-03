Domenjod : les forces de l’ordre intensifient la lutte contre les trafics et les jets de colis dans la cour de la prison

Ce jeudi 2 juillet 2026, deux personnes ont été interpellées pour recel de vol de scooter et pour détention de stupéfiants lors d'une opération conjointe menée autour du centre pénitentiaire de Domenjod (Saint-Denis), qui a permis de contrôler plus de 270 personnes et 250 véhicules. Les autorités annoncent que d’autres actions de ce type seront déployées dans les prochains jours. Les forces de l'ordre annoncent avoir rédigé six procès-verbaux, dont 3 pour des défauts d'assurance (Photos : Police nationale de La Réunion)