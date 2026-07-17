Saint-Pierre : un pique-nique partage en hommage aux proches disparus

Ce samedi 18 juillet 2026, sur la plage de la Ravine Blanche à Saint-Pierre, est organisé un pique-nique de partage en hommage aux proches disparus. L'objectif "est d'offrir un moment de soutien, d'écoute et de bienveillance à toutes les personnes touchées par le deuil", indique Marie, l'organisatrice (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Elle ajoute, c'est l'opportunité de "créer un moment de mémoire, de partage et de soutien entre familles et proches, dans un cadre simple, respectueux et bienveillant".

Un temps d’hommage sera prévu. Chacun pourra écrire le prénom de son proche disparu sur un ruban, afin de l’accrocher à un arbre de mémoire.

- Un hommage aux personnes disparus -

Pour Marie, l'idée lui est venue suite à la perte de sa fille à l'âge d'un mois et demi "suite à une mort subite du nourrisson favorisée par la coqueluche", confie-t-elle. "Je sais ce que cela fait d'être seule face au deuil, on peut vite toucher le fond", raconte-t-elle.

"J'avais déjà organisé un rassemblement pour les personnes dans mon cas et suite à ce rassemblement les gens mon demandé de faire encore un évènement", explique-t-elle.

Suite à son deuil personnel, Marie a voulu "rassembler les gens qui ont besoin de discuter, partager un moment sans jugement et qu'on puisse rendre hommage".

www.imazpress.com/[email protected]