Vente frauduleuse de billets d'avion : près de 187.000 euros de préjudice, un appel à témoins lancé par la gendarmerie

La gendarmerie de La Réunion lance un appel à témoins dans le cadre d'une affaire d'escroquerie portant sur la vente frauduleuse de billets d'avion. Le préjudice est estimé à près de 187.000 euros et une quarantaine de victimes ont déjà été identifiées. (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Les enquêteurs de la brigade de recherches de Saint-Benoît poursuivent leurs investigations dans une affaire d'escroquerie et de blanchiment liée à la vente de billets d'avion à prix attractifs.

Selon un post publié sur la page Facebook de la gendarmerie de La Réunion, l'auteur présumé se faisait passer pour un employé d'Air Austral afin de proposer "des billets à des tarifs défiant toute concurrence". Après paiement, les victimes ne recevaient jamais leurs billets.

À ce jour, le préjudice est estimé à près de 187.000 euros et concerne une quarantaine de victimes sur l'ensemble de l'île. "Les premières auditions de la personne mise en cause ont été réalisées dans le cadre de la garde à vue", précise la gendarmerie.

Les enquêteurs recherchent désormais d'éventuelles autres victimes. Toute personne ayant payé des billets d'avion jamais reçus ou disposant d'informations utiles est invitée à contacter sans délai la brigade de recherches de Saint-Benoît au 02 62 50 79 53.