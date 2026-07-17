Incendie de Fontainebleau : "Pas de risque de réactivation de feu" aux abords de l'A6, selon les sapeurs-pompiers

Il n'y a pas de "risque de réactivation de feu" aux abords de l'autoroute A6, qui a rouvert jeudi soir après quatre jours de fermeture à la suite de l'incendie qui a ravagé 2.000 hectares de la forêt de Fontainebleau, ont indiqué vendredi les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne. "Le survol en hélicoptère confirme l'absence de risque de réactivation du feu aux abords de l'autoroute A6", ont-il précisé.

Fermée sur une vingtaine de kilomètres depuis dimanche, l'A6 a rouvert pour ce week-end de grand départ en vacances. Sur une partie du tronçon, une voie sera réservée dans les deux sens à la circulation des véhicules de secours et la vitesse limitée à 90 km/h, a indiqué la préfecture.

Si les deux principaux feux sont "fixés" depuis mardi, les centaines de pompiers venus de toute la France sont depuis affairés en lisière de forêt et à l'intérieur pour éteindre chaque reprise de feu et "noyer" chaque souche d'arbre incandescente.

La nuit de jeudi à vendredi a été "calme", avec "quelques quelques reprises de feu rapidement traitées", ont encore souligné les pompiers.

En raison de la nature tourbeuse du sol de cette forêt, le feu peut en effet réapparaître et ressortir plus loin, ce qu'on appelle le phénomène de "feu zombie". L'Office national des forêts (ONF) a d'ailleurs rappelé que le massif était fermé et qu'il était "dangereux" de s'y aventurer car "les arbres sont brûlés au niveau des racines et peuvent tomber à tout moment".

Ce sont des travaux de réparation d'une glissière de l'autoroute et l'étincelle d'une disqueuse thermique qui auraient mis le feu à la végétation puis à la forêt jouxtant l'A6, avait indiqué jeudi la procureure de Fontainebleau, Diane Ngomsik. L'incendie s'était rapidement propagé du bord de l'A6 à la forêt.

Les deux ouvriers qui faisaient les travaux ont été mis en examen jeudi soir pour "destruction involontaire par incendie (...) par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence" et laissés libres sous contrôle judiciaire, a indiqué la procureure.

AFP