À retenir ce soir : enfant en urgence absolue, abattage des chiens errants supprimé, policiers blessés, scout mis en examen et match France-Espagne

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 17 juillet 2026 : - Saint-Denis : un enfant de 13 mois en urgence absolue après une chute de 5 étages - L’amendement autorisant l'abattage des chiens errants à La Réunion supprimé - Le Port : trois policiers blessés lors de l'interpellation d'un homme pour détention de stupéfiants - Doubs : un animateur scout mis en examen pour agressions sexuelles sur trois enfants - Mondial 2026 : une pétition pour rejouer le match France-Espagne dépasse les 80.000 signatures

Un enfant de 13 mois a chuté du 5ème étage d'un immeuble à Saint-Denis, dans le quartier de Montgaillard, dans des circonstances encore indéterminées. Le bambin a été pris en charge par les secours et transféré au CHU Nord en urgence absolue, indique le Sdis. Les pompiers et les forces de l'ordre ont été mobilisées.

À peine voté, l'amendement autorisant l'abattage des chiens errants à La Réunion et dans les Outre-mer a été supprimé par les membres de la Commission mixte paritaire (CMP) du Sénat. Une décision qui confirme les dires de la sénatrice Audrey Bélim qui confiait à Imaz Press ce mercredi 15 juillet 2026 que "l'amendement ne sera pas soutenu". Ce texte prévoyait la possibilité pour les pouvoirs publics de procéder à des captures et, en dernier recours, à des opérations d'abattage.

Ce jeudi 16 juillet 2026, un homme recherché par la police a été interpellé dans un immeuble pour usage et détention de stupéfiants. Lors de son arrestation par les policiers de la brigade de Police-Secours du Port, il s'est rebellé, blessant au passage trois policiers indique Alliance Police nationale.

Un animateur de 28 ans soupçonné d'avoir agressé sexuellement trois jeunes filles de 11 et 12 ans lors d'un camp scout dans le Doubs a été mis en examen mercredi, a indiqué jeudi le procureur de Besançon. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec des mineurs et obligation de soins, a précisé à l'AFP le procureur de Besançon Cédric Logelin.

Y a-t-il une main de Lamine Yamal avant la faute commise par Lucas Digne ? C’est en tout cas ce que pensent ces 80.000 supporters de l’Équipe de France. Après la déroute des Bleus face à l’Espagne (0-2), en demi-finale de Coupe du monde, ce mardi 14 juillet 2026, ils demandent que le match soit rejoué.