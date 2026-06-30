Saint-Pierre : le KréoBoost" des étudiants de l'Esiroi a séduit les jurys de l' Ecotrophelia France

Trois étudiants de l'Esiroi, École d'ingénieurs de Terre Sainte, ont remporté le prix «Innovation fruits et légumes» et décroché l’«Ecotrophelia France Bronze» au concours Ecotrophelia France 2026. Leur "KréoBoost" a séduit le jury. Cette pâte énergétique à base de patate douce orange formulée avec 99 % d’ingrédients naturels péï, est conçue pour les sportifs en plein effort, des disciplines de longue distance. Sa texture fondante, salée et acidulée évite l’écœurement souvent provoqué par les gels énergétiques après plusieurs heures de course. (Photos : Esiroi)