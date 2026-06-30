Grosse baisse à la pompe : le litre de sans plomb baisse à 1,82 euro, celui du gazole passe à 1,53 euro

Bonne nouvelle pour les usagers de la route. La préfecture annonce ce mardi 39 juin 2026 "une forte baisse" sur les prix des carburants. Dès ce mercredi 1er juillet, le litre de sans plomb passera de 1,94 euro à 1,82 euro. Le gazole diminue également et coûtera 1,53 euro le litre, au lieu de 1,71 euro. Le prix de la bouteille de gaz est maintenu à 18 euros grâce au renouvellement de l’aide du conseil régional. Sans cette aide la bonbonne aurait couté 22,29 euros (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Au niveau international, les prix du pétrole restent influencés par la situation au Moyen-Orient. Toutefois, l’amélioration des flux maritimes et le rétablissement progressif des exportations ont contribué à apaiser les inquiétudes concernant l’approvisionnement mondial. "Dans ce contexte, les cours du pétrole ont fortement reculé. Les marchés restent néanmoins attentifs à l’évolution du contexte géopolitique", explique la préfecture de La Réunion dans un communiqué.

Ainsi, dès le 1er juillet 2026, les prix maximum applicables à La Réunion sont les suivants :

La préfecture rappelle que les prix des carburants à La Réunion sont "déterminés sur la base de la moyenne des cotations internationales relevées sur une période de 15 jours ouvrés, à laquelle s’ajoutent d’autres paramètres, notamment les fluctuations du taux de change entre l’euro et le dollar".

Les cotations retenues pour le calcul des prix en juillet enregistrent ainsi une forte baisse, tant pour le sans-plomb (-21 $ par baril, soit -15,48 %), que le gazole (-28 $ par baril, soit - 17,53 %). S’agissant du gaz, on observe une poursuite contenue de la hausse de la cotation portant le prix de la bouteille de gaz à 22,29 € maintenu à La Réunion à 18€ grâce au renouvellement de l’aide du conseil régional.

Parallèlement, l’euro poursuit son repli face au dollar (-1,04 %). Cette évolution renchérit le coût des importations des produits pétroliers et se traduit par une hausse d’environ 1 centime par litre.

Le fret maritime augmente également de manière significative (+44,61 %). Les livraisons concernées ayant été effectuées en avril, au plus fort des tensions, le coût du transport s’est fortement accru. Cette hausse se répercute à hauteur d’environ 1 centime par litre à la pompe.

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