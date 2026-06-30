Saint-Pierre : le Gymnase Nelson Mandela a vibré au rythme du handball

Le gymnase Nelson Mandela a vibré au rythme du handball ce samedi 27 juin 2026 à l'occasion du "challenge Gaston Richardson". Devant un public venu nombreux, les joueurs péï ont eu l'opportunité de partager le terrain et d'affronter des références mondiales de la discipline tel que Elohim Prandi (France ), Mitja Janc (Slovénie) et Zoran Ilic (Hongrie). Placée sous le signe de la solidarité cette soirée a permis de mettre en lumière l'association Ela qui aide dans la lutte contre les leucodystrophies. (Photos : ville de Saint-Pierre)