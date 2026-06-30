[Photos - Vidéo] Région Réunion : le gymnase bioclimatique de Champ-Fleuri sera livré en 2027

Ce mardi 30 juin 2026, la première pierre du gymnase de Champ-Fleuri était posée, au 42 route Philibert Tsiranana, à Saint-Denis, en présence de la présidente de la Région Réunion, Huguette Bello. Cette cérémonie marque le début du chantier qui devrait être terminé en 2027. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Ce mardi matin, la Région Réunion, la ville de Saint-Denis et leurs partenaires posaient la première pierre du gymnase de Champ-Fleuri.

"La construction de cet équipement permet de répondre aux besoins des établissements scolaires environnants et d'améliorer les conditions de pratique des élèves", assure le conseil régional. "Ce nouveau gymnase bioclimatique est une grande respiration pour les 4 lycées aux alentours, et leurs 3.800 élèves", précise la présidente de Région.

Le gymnase pourra être mis à disposition du Creps de La Réunion ainsi que des associations sportives locales en dehors des horaires d’enseignement. La Région est fière d'avoir contribué à la mise en oeuvre de ce chantier. "Le terrain a été mis à notre disposition pour 1 euro symbolique et la Région a investi 10 millions d'euros, sur fonds propres". Écoutez Huguette Bello.

"Faire du sport, c'est très important et tous les Dionysiens et Réunionnais pourront se rendre dans ce gymnase", se réjouit Huguette Bello.

Livraison prévue en 2027.

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