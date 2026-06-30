Saint-Joseph : un suspect interpellé après le braquage d'un snack

Après le braquage survenu ce dimanche 28 juin 2026 dans un commerce situé dans le quartier des Jacques à Saint-Joseph, un suspect a été interpellé ce lundi. Il a été placé en garde à vue à la mi-journée. L'enquête se poursuit. (Photo d'illustration Richard Bouhet/imazpress.com)

Pour rappel, ce dimanche en fin de matinée, un braquage a eu lieu dans un snack situé dans le quartier des Jacques à Saint-Joseph. Les auteurs s'étaient enfui avec la caisse.

Selon nos informations, une personne ayant fait un malaise avait été prise en charge par les secours. Personne n'avait été blessé lors de ce cambriolage.

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