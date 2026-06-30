Sainte-Suzanne : perquisition au domicile d'un chef d'entreprises pour des faits présumés de trafic de stupéfiants

La gendarmerie a perquisitionné le domicile d'un habitant de Bagatelle à Sainte-Suzanne tôt ce mardi 30 juin 2026. Les gendarmes sont intervenus dans le cadre des investigations sur un trafic de stupéfiants. Impliqué dans la vie de la commune et dirigeant d'entreprises ayant pignon sur rue, l'homme était sous la surveillance des forces de l'ordre depuis plusieurs semaines. Le parquet a confirmé à Imaz Press que le mis en cause a été placé en garde à vue à l'issue de la perquisition. Il reste présumé innocent (Photo www.imazpress.com)