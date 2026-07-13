Saint-Pierre : la rivière d'Abord en crue, les véhicules situés à proximité ont été évacués

(Actualisé) Ce lundi 13 juillet 2026, l'eau a coulé à flot dans le sud de l'île. À Saint-Pierre, la rivière d'Abord est en crue, entraînant des risques importants pour les voitures stationnées à proximité de son lit. La Ville a appelé les propriétaires à récupérer leur véhicule. À 9 heures, tous avaient été évacués (Photo : www.imazpress.com)

La municipalité appelle l'ensemble de la population à faire preuve de la plus grande vigilance, à respecter les consignes des forces de l'ordre et à éviter tout déplacement non indispensable dans les secteurs impactés par la montée des eaux.

Lire aussi - Le sud et sud-est de l'île en vigilance fortes pluies et orages

www.imazpress.com/[email protected]