Saint-Pierre : la rivière d'Abord en crue, les véhicules situés à proximité ont été évacués

(Actualisé) Ce lundi 13 juillet 2026, l'eau a coulé à flot dans le sud de l'île. À Saint-Pierre, la rivière d'Abord est en crue, entraînant des risques importants pour les voitures stationnées à proximité de son lit. La Ville a appelé les propriétaires à récupérer leur véhicule. À 9 heures, tous avaient été évacués (Photo : www.imazpress.com)
La municipalité appelle l'ensemble de la population à faire preuve de la plus grande vigilance, à respecter les consignes des forces de l'ordre et à éviter tout déplacement non indispensable dans les secteurs impactés par la montée des eaux.
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Il n y a plus de place à St Pierre pour se garer avec ce centre administratif hideux qui aurait dû être à pierrefond . Les gens se garent où ils peuvent .
Effectivement, tous les parkings des rues prés de la plage sont payants, du coup le grand parking lui est souvent archi plein! Et pour ce qui est de cet "immondice" de centre administratif, c'est une horreur qui va contribuer encore à ce que St Pierre devienne irrespirable en été! Aucun espace vert digne de ce nom en centre ville! St Pierre set une ville bétonnée!Le moindre petit espace de libre est rapidement "squatté" par un immeuble!