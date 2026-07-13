À peine sorti de prison, un homme récidive et viole une étudiante à Aix-en-Provence

Un homme, déjà condamné à 18 ans de prison pour viol et tout juste libéré, a été mis en examen et incarcéré dimanche soir après avoir violé sous la menace d’une arme une étudiante à Aix-en-Provence, a-t-on appris auprès du parquet.

L’homme, âgé de 47 ans, avait été libéré le 6 juin après quinze ans de réclusion, dont les six derniers mois exécutés sous le régime du placement extérieur "sans incident", a indiqué dans un communiqué le procureur d’Aix, Jean-Luc Blachon, confirmant une information du quotidien La Provence.

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 01H00, l’étudiante de 19 ans était sortie de sa résidence universitaire pour fuir la chaleur de son logement. Un homme l’avait alors contrainte sous la menace d’une arme à monter dans son véhicule avant de l’emmener à plusieurs kilomètres pour la violer, a expliqué le procureur.

Selon une source policière, citée par La Provence, la jeune femme a "appelé le 17 sur son portable sans parler", mais "malgré la mobilisation de toutes les équipes de nuit, nous ne sommes pas parvenus à localiser la voiture à temps", a déclaré au quotidien un enquêteur.

Ayant réussi à regagner son domicile, où l’attendaient des policiers, la jeune femme leur a communiqué le numéro de plaque d’immatriculation de son agresseur, ce qui a permis son interpellation rapide, moins de trois heures après les faits.

L’agresseur présumé, qui a reconnu les faits lors de sa première audition, a été mis en examen dimanche soir pour enlèvement, séquestration, viols et agressions sexuelles avec menace ou usage d’une arme, menaces de mort, le tout en récidive légale, et placé en détention provisoire, a précisé M. Blachon à l’AFP.

Selon le magistrat, le suspect, détenu depuis 2011, avait été condamné en janvier 2013 par la cour d’assises des Alpes-Maritimes pour enlèvement, séquestration, viol et agression sexuelle avec menace ou usage d’une arme, à 18 ans de réclusion, assortie d’une mesure de sûreté de 12 ans et d’une obligation de suivi socio-judiciaire, mis en place lors de sa libération.

Selon La Provence, il était à l’époque accusé de plusieurs viols, ce que le parquet d’Aix-en-Provence n’a pas été en mesure de confirmer immédiatement.

AFP