Saint-Leu : après la destruction d'une maison à la Pointe au Sel, le maire annonce déposer plainte

Ce mercredi 8 juillet 2026, la maison des Futol à la Pointe au Sel à Saint-Leu a été détruite par le Conservatoire du littoral. L'édile de la commune, Karim Juhoor annonce qu’une plainte sera déposée "afin que la justice puisse déterminer si des infractions ont été commises et si les droits des habitants ont été méconnus". L'élu lance également un appel à l’ensemble des parlementaires de La Réunion, mais également aux députés et sénateurs des Outre-mer, "permettant d’établir les faits avec impartialité" (Photo : ville de Saint-Leu)

"Cette démarche judiciaire vise à permettre un examen indépendant des faits dans le respect des procédures de notre État de droit", écrit le maire dans un communiqué.

"Les habitants de la Pointe au Sel ont le droit de connaître la vérité. Les Réunionnais ont le droit de savoir si les procédures administratives et les décisions prises à leur encontre ont respecté les lois de la République, les principes du contradictoire, les droits de la défense et le principe d’égalité devant la loi", ajoute-t-il.

- Le maire de Saint-Leu appelle à un front républicain des parlementaires -

Dans un communiqué, et "face aux événements d’une gravité exceptionnelle survenus au quartier de la Pointe au Sel", le maire de Saint-Leu lance aujourd’hui un appel solennel à l’ensemble des parlementaires de La Réunion, mais également aux députés et sénateurs des Outre-mer, "afin que toute la lumière soit faite sur les pratiques du Conservatoire du littoral et sur leur conformité avec les principes fondamentaux de notre République".

"Cet appel dépasse les appartenances politiques. Il ne s’agit ni d’un combat partisan, ni d’une polémique locale. Il s’agit d’une exigence de vérité, de justice et de respect de l’État de droit", dit-il.

Il ajoute : "la protection de notre patrimoine naturel est une mission essentielle. Mais elle ne peut jamais s’exercer au détriment du patrimoine humain, de l’histoire des familles, de la mémoire des quartiers et des droits que la République garantit à chacun de ses citoyens".

Le maire demande aux parlementaires réunionnais de se mobiliser afin d’engager toutes les démarches nécessaires : questions au Gouvernement, auditions, missions d’information ou toute autre initiative permettant d’établir les faits avec impartialité.

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