Saint-Pierre : un partenariat au service de la santé

L’Association Asetis (Association d’Éducation Thérapeutique et d’Intervention Sociale) et Cap Onco (Association Coordination des Acteurs pour les Patients d'Oncologie de la réunion) unissent leurs forces pour renforcer la prévention, le dépistage et l’accompagnement des personnes touchées par le cancer à La Réunion. "Cette convention, signée le 24 juin 2026 en présence de l'élue déléguée à la Santé, Nicole Kichenin, réaffirme une ambition commune : placer les usagers au cœur des parcours de santé et faciliter l’accès à un accompagnement de qualité", écrit la Ville. (Photos : Saint-Pierre)