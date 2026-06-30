Saint-Pierre : retour sur la deuxième édition de la fèt balèn

Ce Samedi 27 juin 2026, à Saint-Pierre, a eu lieu la 2e édition de la Fèt Balèn, un évènement dédié à l'arrivée des baleines à bosse dans les eaux chaudes de la Réunion. Petits et grands ont pu profiter d'un programme riche et varié avec des conférences pour mieux comprendre les cétacés, des stands pédagogiques, des ateliers créatifs et de nombreuses animations. Clôturé par un concert en fin de journée, cette édition a montré une fois de plus l'importance de sensibiliser chacun à la protection des baleines à bosse qui viennent chaque année trouver refuge dans nos eaux", écrit la Ville. (Photos : ville de Saint-Pierre)