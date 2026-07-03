Saint-Pierre : les inscriptions à l'école municipale des sports sont ouvertes

Les inscriptions à l'école municipale des sports sont ouvertes à Saint-Pierre. Les activités se déroulent tout au long de l'année scolaire, hors vacances. Au programme pour les 3 à 6 ans : éveil sportif, gymnastique, jeux de motricité, natation, vélo, etc. Des activités adaptées pour développer la motricité, la confiance en soi et le plaisir de bouger. Pour les 7 à 11 ans : natation, kayak, VTT, escalade, skateboard, tir à l'arc, tennis, arts martiaux, sports collectifs, volley-ball, boxe éducative et bien d'autres, pour de nouvelles passions. "Offrez à votre enfant une année riche en découvertes sportives dans un environnement ludique, sécurisé et encadré par des éducateurs sportifs qualifiés", écrit la Ville. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Inscrivez votre enfant via [email protected] ou au 0262 96 64 18.