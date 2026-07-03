Médailles de la famille : la ville de Saint-Pierre met à l'honneur des parcours exemplaires

Le mercredi 1er juillet 2026, la ville de Saint-Pierre et le CCAS ont organiser une cérémonie de remise des Médailles de la famille et de l'enfance, en présence d'élus, des familles et des proches des récipiendaires. Cette distinction honorifique récompense les parents qui ont élevé plusieurs enfants avec un engagement constant, dans le souci de leur bien-être, de leur éducation et de leur épanouissement. "Elle témoigne de la reconnaissance envers celles et ceux qui consacrent une part essentielle de leur vie à transmettre des valeurs de solidarité, de respect, de responsabilité et de citoyenneté", souligne la Ville. (Photos : ville de Saint-Pierre)

À travers cette cérémonie, la municipalité a souhaité saluer des femmes et des hommes dont le parcours familial constitue un exemple d'investissement, de générosité et de dévouement au quotidien. Être parent représente un engagement de chaque instant, souvent discret mais essentiel à la cohésion de notre société.

Les récipiendaires ont été chaleureusement félicités pour leur parcours et leur contribution à la vie familiale. Cette distinction met en lumière leur rôle déterminant dans la transmission des repères, des valeurs et de l'attention portée aux générations futures.

Ont été distingués :

- Expédite Hamilcaro - 7 enfants

- Henri Paul Agathe - 6 enfants

- Gislaine Bapin née Rose - 6 enfants

- Isla Bordier née Imare - 5 enfants

- Marie Thérèse Sinacouty née Bret - 10 enfants

- Marie Reine Tima - 10 enfants

- Gabriel Petchy - 13 enfants

- Antoinette Nayagom née Patiapin Permodely Latimounin - 4 enfants

- Marie Nicole Camy née Couroupoula - 7 enfants

- Marie Antoinette Palama née Redivassin Alaguery - 6 enfants

- Jocelyn Patrick Françoise - 5 enfants

- Marie Fabienne Grondin née Cordonin - 5 enfants

- Noëla Charlettine née Grilland - 5 enfants

- Jeanne Odèle Gonthier née Lebon - 4 enfants

- Ahmed Goolam Mahomed Moreea - 4 enfants