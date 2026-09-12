[Photos-Vidéos] Saint-Denis : 2,5 kg de tabac chimique, 38.000 euros et deux véhicules saisis dans un vaste coup de filet

(Actualisé) Une importante opération de lutte contre le trafic de stupéfiants a été menée mardi 8 septembre 2026 à Saint-Denis. Deux têtes de réseau et quatre complices sont soupçonnés d'avoir alimenté plusieurs points de deal, notamment à Montgaillard, au Chaudron et à la Chaumière. Ce vendredi 11 septembre, la Police revenait sur cette affaire, évoquant un réseau qui aurait engrangé jusqu'à 800.000 euros en 3 ans. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Six personnes interpellées, 2,5 kg de tabac chimique et 1,7 kg de produit servant à sa fabrication saisis, ainsi que plus de 38.000 euros en espèces et deux véhicules. Un beau coup de filet pour les services de Police de La Réunion.

L'enquête avait débuté en février 2026. Alertés notamment par des riverains se plaignant de rassemblements, de nuisances nocturnes et de comportements liés à la consommation de stupéfiants, les enquêteurs du Service territorial de police judiciaire (STPJ) de La Réunion se sont intéressés à plusieurs points de vente de tabac chimique à Saint-Denis.

- Quatre points de deal fixes démantelés à Saint-Denis -

Les surveillances ont permis d'identifier quatre points de deal fixes ainsi que des points de livraison mobiles, dans les secteurs de Montgaillard, du rond-point de la CGSS, du Chaudron et de la Chaumière. Certains accueillaient 20 à 30 clients par jour. "Cette affaire constitue la première affaire de ce type sur Saint-Denis et de cette envergure", souligne Guillaume Maniglier, chef du STPJ de La Réunion. Écoutez.

- Deux têtes de réseau et quatre complices interpellés -

Mardi 8 septembre dernier, dès 6 heures, une opération mobilisant une cinquantaine de policiers, dont des enquêteurs du STPJ, l'antenne RAID, des équipes cynophiles, la BAC territoriale et la CDI, a été déclenchée sur plusieurs sites.

Six personnes, âgées de 22 à 39 ans, ont été interpellées sans difficulté. Parmi elles figurent deux hommes présentés comme les têtes du réseau et quatre complices, soupçonnés d'avoir participé à la revente ou d'avoir servi de "nourrices", en stockant argent et stupéfiants.

Les perquisitions ont permis de saisir 2,5 kg de tabac chimique prêt à l'emploi, 1,7 kg de pâte à base de cannabinoïdes de synthèse (utilisée pour fabriquer le tabac chimique, ndlr), 38.209 euros en espèces ainsi que deux véhicules. La valeur marchande des stupéfiants est estimée à environ 220.000 euros. Quatre suspects ont été présentés à la justice ce vendredi.

- Jusqu'à 800.000 euros de bénéfice en 3 ans -

Selon les enquêteurs, le trafic était installé depuis plusieurs années. "L'enquête a déterminé que ce réseau avait pu engranger jusqu'à 800.000 euros sur deux à trois ans", indique Guillaume Maniglier.

Les bénéfices auraient notamment permis aux principaux protagonistes de financer "un train de vie luxueux par rapport aux revenus déclarés". Une partie de l'argent aurait également été blanchie à La Réunion ou acheminée vers Mayotte et les Comores.

La police décrit un réseau structuré mais "de taille modeste" au regard des grandes organisations criminelles observées dans l'Hexagone.

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- Le tabac chimique, jusqu'à 100 fois plus puissant que le THC -

Au-delà du trafic, la police alerte sur la dangerosité du produit saisi. Le tabac chimique est élaboré à partir de cannabinoïdes de synthèse, mélangés notamment à du tabac.

Selon les policiers, ses effets peuvent être 80 à 100 fois plus puissants que ceux du THC classique. "Une consommation minimale entraîne des effets dévastateurs auprès des usagers. On a des gens qui tombent quasiment à terre après la consommation d'un tel produit", alerte Laurent Chavanne, directeur territorial de la Police nationale de La Réunion. Regardez.

Selon lui, le développement des points de deal entraîne également "violences criminelles, violences pour le voisinage, bruit, nuisances et conséquences sanitaires pour les clients".

Face à l'augmentation du trafic de stupéfiants à La Réunion, la police indique avoir renforcé ses moyens. Une trentaine d'enquêteurs sont désormais pleinement consacrés à cette lutte dans les différentes circonscriptions de police de l'île.

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