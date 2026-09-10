Trafic de tabac chimique : cinq suspects interpellés à Saint-Denis

À Saint-Denis, cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre d'une affaire de trafic de tabac chimique. L’opération s’est déroulée après plusieurs mois d’investigations menées par les forces de l’ordre. Selon nos information, l’enquête a débuté à la suite d’un renseignement faisant état d’un possible point de vente de tabac chimique dans le secteur des Camélias (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les perquisitions ont permis de découvrir plus de 50.000 euros en numéraire. Les enquêteurs ont saisi 2,5 kilos de tabac chimique, 1,778 kilos de pâte de cannabinoïdes de synthèse et plusieurs dizaines de grammes de produits.

Des véhicules ont été saisis dans le cadre de l'enquête.

Les investigations se poursuivent afin de mesurer l’ampleur de ce trafic et le rôle de chacun des protagonistes.

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