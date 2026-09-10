Prison du Port : un agent mordu, des détenus sous l'emprise de stupéfiants ... les agents réclament des solutions

(Actualisé) Dans un communiqué publié ce jeudi 10 septembre 2026, Fo justice dénonce des conditions de travail de plus en plus dégradées au sein de la prison du Port. Un agent pénitentiaire a été mordu par un détenu qu'il essayait de maîtriser, le surveillant a été pris en charge avec une plaie de 4 cm. Autre constat, des détenus sous emprise de stupéfiants, avec des "comportements imprévisibles, une résistance physique importante et des réactions parfois disproportionnées rendent les interventions encore plus dangereuses pour les personnels", insiste FO Justice. (Photo : Richard Bouhet/imazpress.com)

Le personnel du centre pénitentiaire de la prison du Port témoigne une nouvelle fois de conditions de travail fortement dégradées avec des détenus de plus en plus violents.

Fo justice explique quatre agents ont été mobilisés pour maîtriser un détenu particulièrement opposant : "Une cellule entièrement inondée et souillée par des excréments, des vêtements et serviettes au sol, des appuis précaires et des glissades à répétition."

"Malgré ces conditions extrêmement dégradées, nos collègues doivent intervenir" lance le syndicat.

Le syndicat FO justice demande, depuis plusieurs semaines, une véritable analyse de ces interventions et des blessures occasionnées.

• Une prise en compte des conditions réelles dans lesquelles interviennent les personnels.

• Des moyens et des procédures adaptés aux situations rencontrées.

• Une prise en compte spécifique des détenus sous l’emprise de stupéfiants.

• La protection statutaire pour les agents victimes d’agressions.

À lire aussi : Saint-Denis : violences à répétition à la prison de Domenjod, nouveau débrayage devant le centre pénitentiaire

www.imazpress.com/[email protected]