Prison du Port : trafic de stupéfiants et rivalités entre gangs exposent le personnel à "un risque accru d'agression"

Dans un communiqué publié ce vendredi 31 juillet 2026, FO Justice alerte sur une situation jugée "explosive" au sein du bâtiment A de la prison du Port avec un risque d'embrasement et de contagion à un autre bâtiment de la prison. Le syndicat craint que le personnel pénitentiaire soit victime de cette violence. Au cœur des violences entre détenus, des rivalités de gangs, du trafic de stupéfiants, des dettes non honorées, mais aussi des rivalités de gangs et des luttes de territoire qui ont atteint "un niveau alarmant" affirme FO justice. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Depuis plusieurs jours, la situation en détention est particulièrement préoccupante" lance FO justice.

"Pendant que les tensions s’intensifient, ce sont une nouvelle fois les personnels qui se retrouvent en première ligne, exposés à un risque accru d’agressions physiques et verbales. Chaque intervention devient plus dangereuse et les conditions de travail se dégradent de jour en jour" peut on lire dans le communiqué.

"Les tensions liées aux trafics de stupéfiants, aux dettes non honorées, aux rivalités de gangs et aux luttes de territoire ont atteint un niveau alarmant. Ces conflits ont désormais pris une dimension communautaire, entraînant depuis mardi de violents affrontements entre détenus mahorais et réunionnais".

- Une situation "explosive" -

FO justice alerte la Direction : "la situation est explosive et pourrait conduire à l’embrasement de l’ensemble de la prison du Port.

Pendant que les tensions s’intensifient, ce sont une nouvelle fois les personnels qui se retrouvent en première ligne, exposés à un risque accru d’agressions physiques et verbales. Chaque intervention devient plus dangereuse et les conditions de travail se dégradent de jour en jour".

Le syndicat réclame des mesures rapides et concrètes à la direction :

• La mise en place immédiate d’un plan de sécurisation renforcé.

• La séparation effective des groupes antagonistes.

• Des transferts ciblés des détenus les plus impliqués dans les violences.

• Un renforcement des effectifs afin d’assurer la sécurité des personnels.

• Une réponse ferme et adaptée face aux meneurs et aux trafics qui alimentent ces tensions.

• Une communication transparente de la Direction sur les mesures envisagées et leur calendrier

de mise en œuvre.

Le syndicat craint pour la sécurité du personnel et menace de mettre en place un blocage si des réponses ne sont pas apportées.

À lire aussi : Un détenu de la prison du Port se donne la mort dans sa cellule

www.imazpress.com/[email protected]