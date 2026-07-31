Juillet 2026, un des mois de juillet les plus chauds enregistrés à La Réunion

En l'absence d'alizé, ce jeudi 30 juillet 2026, la journée a été globalement douce voire chaude sur La Réunion. Les maximales ont même dépassé les 29 degrés sur le littoral ouest mais aussi est. Pour Météo France, ce mois de juillet 2026 est d'ores et déjà un des mois de juillet les plus chauds enregistrés sur l'île "depuis le début de nos relevés". Et cela devrait durer. Ces prochains jours, l'atmosphère devrait rester plutôt chaude et humide pour la saison (Photo : (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les températures notamment maximales ont été très souvent supérieures aux valeurs habituelles "en raison notamment de l'absence d'alizé et de fronts froids", indique Météo France.

À Sainte-Marie, le record mensuel de 29 degrés a plusieurs fois été approché ces derniers jours.

- Des températures 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison -

Ces prochains jours, l'atmosphère devrait rester plutôt chaude et humide pour la saison.

Selon les prévisions de Météo France, ce vendredi, les températures maximales sont comprises entre 26 à 29 degrés sur le littoral, 20 à 22 degrés dans les cirques et 13 à 15 degrés au Maïdo et au Volcan.

Samedi, les températures sont même en légère hausse et supérieures de 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison.

Enfin dimanche, les températures restent bien supérieures au normes de saison.

L'alizé reste faible à modéré sur l'ensemble de La Réunion.

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