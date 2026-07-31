[Photos-Vidéos] Saint-André : 300 jeunes réunis pour une journée d’animation sportive et de prévention contre les addictions

Ce vendredi 31 juillet 2026, une journée d’animation sportive est organisée au Complexe sportif Sarda Garriga de Saint-André, dans le cadre du programme Opération Ville Vie Vacances (OVVV). Au total, 300 jeunes issus des quatre quartiers prioritaires de la ville participent à cette action. (Photo : Valeska Grondin / www.imazpress.com)

Déployées dans les quartiers prioritaires, les actions du programme Opération Ville Vie Vacances (OVVV) s’adressent au jeune public âgé de 11 à 18 ans, en difficulté ou fragilisé.

Cette journée fait partie d'une série d'actions menées par la ville de Saint-André. Écoutez Laurent Papaya, adjoint au maire délégué à la Politique de la ville.

À 13 ans, Mélanie a déjà essayé la cigarette électronique "Puff" mais assure qu'elle ne recommencera pas de si tôt.

Ce projet pédagogique propose des activités durant les vacances scolaires pour prévenir la délinquance et l’exclusion."Des actions qui s’inscrivent dans le cadre des contrats de ville, cofinancées par l’État, les communes et la caisse d’allocations familiales (Caf)", précisent les services de préfecture.

Une action organisée dans le cadre de la grande cause régionale souhaitée par le préfet de La Réunion et développée dans le plan de lutte contre les drogues et le narcotrafic lancé le 26 juin dernier. "On a incité les organisateurs des OVVV à mettre en place des actions autour de ce thème", souligne Brian Tourré, chargé de mission aux politiques de prévention pour la préfecture de La Réunion.

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