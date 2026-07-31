Incendie à la clinique des Orchidées : la CFDT santé-sociaux s'interroge sur la gestion de crise et demande plus de transparence à la direction

Depuis l’incendie qui a eu lieu le 17 juillet 2026, à la clinique des Orchidées au Port, la CFDT santé-sociaux dénonce un manque de communication de la part de la direction. Le syndicat s’interroge sur le réel fonctionnement de la clinique depuis l’incendie qui a causé l’évacuation de 68 personnes et a ravagé 150 m2. Le syndicat insiste, il s'agit selon eux d'un "événement exceptionnel ayant des conséquences majeures sur l’organisation de l’établissement, les conditions de travail, la continuité des soins, la situation économique de l’entreprise et les droits des salariés". La CFTD indique que les salariés sont inquiets quant à leur avenir professionnel et veulent comprendre les décisions prises dans le cadre de la gestion de cette crise. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Nous regrettons le manque de dialogue social depuis l’incendie. Aujourd’hui, ne pas revenir vers les partenaires sociaux, c'est ne pas répondre aux employés" déplore Jean-Marc Vélia de la CFDT.

Dans un communiqué, la CFDT demande des précisions sur les circonstances dans lesquelles ont eu lieu l'incendie : "Nous demandons : qui assurait la direction effective de l’établissement pendant cette période ; quelles délégations avaient été mises en place ; qui prenait les décisions engageant l’établissement ; qui assurait les relations avec les autorités administratives, les experts, les assureurs, les salariés et leurs représentants."

"Cette absence d’information ne permet ni d’exercer pleinement notre mandat syndical, ni d’accompagner les salariés de manière éclairée" regrette la CFDT.

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- Des salariés inquiets à la Clinique des Orchidées -

Le syndicat déplore un manque de transparence qui ne permet pas l'accompagnement des salariés, les membres de la CFDT demandent "la composition nominative de la cellule de crise ainsi que son mode de fonctionnement. Le nombre exact de salariés placés en activité partielle, leur répartition par catégorie professionnelle, les autorisations administratives obtenues, les modalités de rémunération, le maintien des droits conventionnels et les perspectives de reprise".

Il est aussi demandé plus de précisions sur le nombre de salariés mis à disposition dans les autres établissements du groupe, leurs affectations, leurs conditions de travail ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre, ainsi que "l’état d’avancement des expertises techniques, des travaux de sécurisation, de décontamination, de reconstruction et les délais prévisionnels de réouverture".

Quelles sont les conséquences économiques et financières de ce sinistre ? C'est ce que se cherche à savoir le syndicat : "notamment les pertes d’exploitation, les indemnisations attendues des assurances et leurs conséquences sur l’emploi ; les mesures prises pour prévenir les risques psychosociaux, accompagner les salariés et garantir la continuité de leurs droits".

- "Un plateau technique inutilisable" -

Le vendredi 17 juillet 2026 à 23 heures, un incendie s'est déclaré à la Clinique des Orchidées du Port. Selon nos informations, le feu aurait pris au sein du bloc opératoire. Au total, 68 personnes - dont 48 patients de la maternité et des services d'hospitalisation - ont été évacuées. Six personnes ont été prises en charge après avoir été intoxiquées par les fumées.

Le bloc opératoire est très gravement impacté - au moins quatre salles détruites - et plusieurs matériels impactés. Au total, 150m2 de surface ont brûlé. Pompiers, policiers, gendarmes et Samu se sont rendus été sur place. Le sinistre a été circonscrit aux alentours de 4 heures ce samedi.

Dans un communiqué, l'ARS indiquait : "le plateau technique est par conséquent inutilisable pour une durée indéterminée."

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