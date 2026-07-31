Leu Oxygène Trail : 1.000 participants attendus pour affronter les sentiers de l'ouest

La seconde édition du Leu Oxygène Trail prendra le départ ce vendredi 31 juillet 2026 du stade de La Redoute à Saint-Denis. Deux jours de course, quatre formats, quatre départs… dans l'ouest de La Réunion. Au programme, un ultra de 92 kilomètres, l'ascension de l'ouest sur 58 kilomètres et un format plus court de 30 kilomètres. Près de 1.000 participants sont attendus. Le mot d'ordre de cet évènement reste... la respiration (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Plusieurs noms connus sont attendus sur les différentes lignes de départ.

Sur la Traversée de l'Ouest, au départ de la Redoute : Fredi Payet, Fabrice Payet, Gregory Filain, Pierre Hoarau, Jimmy Toulcanon, pour une course qui s'annonce très disputée.

Sur l'Ascension de l'Ouest : Mathieu Deserprit, Libéra Fontaine, Guillaume Cheong Yuen Zing, Paolo Velle, Emmanuel Fontaine tenteront la victoire.

Sur le Sakikour : chez les femmes, Julie Avril, Amandine Amabe, Emma Torres, Charline Icart, Marie Giraud, Michèle Hoarau ...et chez les hommes, Emmanuel Hadoux, Miguel Lebon, Clément Perret.

- Une course en guise de préparation au Grand Raid pour Guillaume Grondin -

Le Réunionnais Guillaume Grondin participe à la traversée de l'ouest de 90 kilomètres. Il confie à Imaz Press ne pas avoir "forcément choisi cette course au départ. On m'a offert ce dossard afin de me permettre de profiler ma préparation au Grand Raid".

Sportif dès le plus jeune âgé, "j'ai été motivé par une amie qui m'a poussé à commencer à courir. À l'époque, elle faisait partie du club Oxygène Trail et là, l'histoire continue sans enclume".

S'il ne se fixe aucun objectif, Guillaume Grondin vise surtout à "faire le point sur l'année et corriger les aléas en vue du Grand Raid".

- Quatre formats de courses sur le Leu Oxyène Trail -

Cette année, quatre courses sont au programme.

La nouvelle Traversée vers l’Ouest sur un ultra de 92 kilomètres et 4.150 mètres de dénivelé positif au départ du stade la Redoute à Saint-Denis et qui suit le chemin des Anglais, La Possession, la longue ascension jusqu’au Grand Bénare pour une arrivée à Saint-Leu.