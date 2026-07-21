Leu Oxygène Trail : quatre courses écoresponsables dans l'ouest de l'île

Deux jours de course, quatre formats, quatre départs… le Leu Oxygène Trail revient du vendredi 31 juillet au samedi 1er août 2026 dans l'ouest de La Réunion pour une deuxième édition. Au programme cette année, la traversée vers l'ouest sur un ultra de 92 kilomètres au départ de Saint-Denis, l'ascension de l'ouest sur 58 kilomètres et un format plus court de 30 kilomètres. L’événement mêle compétition, santé et respect de l’environnement (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Le Leu Oxygène Trail est un évènement qui se déroule dans l’Ouest depuis Saint-Leu.

- Trois formats de courses sur le Leu Oxyène Trail -

Cette année, trois courses sont au programme.

La nouvelle Traversée vers l’Ouest sur un ultra de 92 kilomètres et 4.150 mètres de dénivelé positif au départ du stade la Redoute à Saint-Denis et qui suit le chemin des Anglais, La Possession, la longue ascension jusqu’au Grand Bénare pour une arrivée à Saint-Leu.