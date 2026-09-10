Une mule interceptée à l'aéroport Roland-Garros avec 17 kilos d'herbe de cannabis

Ce mercredi soir, 9 septembre 2026, une mule a été interceptée sur un vol Chenai-Réunion avec 17 kilos d'herbe de cannabis en provenance de Thaïlande. La personne a été placée en garde à vue au Service territorial de police judiciaire (STPJ) de Saint-Denis) (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La Réunion est désormais pleinement intégrée aux circuits du trafic international de stupéfiants. C’est le constat dressé le lundi 20 avril 2026 par la procureure de Saint-Denis, Véronique Denizot, qui évoquait une situation en nette évolution ces dernières années.

Elle soulignait également que le territoire est désormais "un marché, et pas un lieu de transit", marqué par des profits considérables pour les organisations criminelles et une hausse continue des saisies.

- Plusieurs mules interpellées à La Réunion depuis le début de l'année -

Le lundi 22 juin 2026, une mule de 21 ans a été interceptée à sa descente d'avion à l'aéroport Roland Garros par les agents de la douane. L'homme transportait plus de 18 kilos de cannabis dans ses bagages après avoir transité par plusieurs pays.

Le 26 janvier 2025, le passager d’un vol reliant l'Hexagone à La Réunion est retrouvé mort à bord. L’autopsie a révélé une overdose de cocaïne. Dans son organisme, les médecins ont découvert 77 pochons de drogue ingérés, dont certains mal conditionnés. L'homme de 40 ans, originaire de Montpellier, n’en était visiblement pas à son premier voyage. Selon l’enquête, il avait déjà effectué plusieurs trajets similaires vers La Réunion ou la Polynésie française, pour le compte d’un réseau structuré.

En 2025, les douanes ont intercepté 58 mules, dont 44 transportaient des stupéfiants. S’agissant de l’ensemble des saisies de produits stupéfiants réalisées par les douanes, en 2025 60 kilos de cocaïne et 40 kilos de cathinone (drogue de synthèse) ont été saisis.

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