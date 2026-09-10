Saint-Benoît : la grève se poursuit à la cuisine centrale du lycée Jean-Claude Fruteau

Ce jeudi 10 septembre 2026, plusieurs agents de la restauration scolaire du lycée Jean-Claude Fruteau à Saint-Benoît poursuivent leur grève. Cette cuisine centrale assure la restauration d'une quinzaine d'établissements du second degré dans l'est. Malgré des avancées sur les effectifs et le matériel, la FSU demande toujours une revalorisation salariale (Photo d'illustratio : www.imazpress.com)

Entendus par la Région Réunion - en charge de la gestion des lycées dans l'île - Christian Picard de la FSU reconnait des avancées sur une partie des revendications concernant les effectifs et les équipements.

Concernant les moyens humains, quatre nouveaux contrats devraient renforcer les équipes. Du côté du matériel, une nouvelle chambre froide ainsi que du petit et du gros matériel destiné à la cuisine centrale devraient leur être apportés.

Mais cela ne satisfait que partiellement les grévistes. Ils attendent toujours des réponses sur la partie revalorisation salariale, la reconnaissance de la pénibilité et la reconnaissance de la technicité des cuisiniers qui fournissent par jour, plus de 6.000 repas.

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