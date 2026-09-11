Arnaque aux chèques sans provisions à Sainte-Marie : la gendarmerie met en garde contre ces "manœuvres frauduleuses"

"Un chèque n’est pas une preuve de paiement", rappelle la gendarmerie de La Réunion. À Sainte-Marie, les forces de l'ordre ont découvert un stratagème bien rodé : "de nombreux achats étaient effectués auprès de différents vendeurs. Les marchandises étaient récupérées mais les paiements n’arrivaient jamais à destination. Résultats : des chèques émis sans provision et des préjudices financiers pour les vendeurs", indique la gendarmerie. Lorsque des manœuvres frauduleuses sont utilisées pour tromper une victime et obtenir la remise d’un bien, les faits peuvent relever de l'escroquerie. C'est une infraction punie jusqu’à 5 ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende", insistent les forces de l'ordre. (Photo : Gendarmerie)

Pour rappel : "Émettre un chèque sans provision et ne pas régulariser la situation peut conduire à une inscription au fichier central des chèques (FCC) et à une interdiction d’émettre des chèques pouvant aller jusqu’à 5 ans".

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