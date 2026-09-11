Epidémie à La Réunion : la circulation des virus grippaux s'intensifie

L’épidémie de grippe se poursuit à La Réunion avec une intensification de la circulation des virus grippaux. "La souche grippe de type A(H1N1)pdm09 est prédominante. Par ailleurs, la circulation du rhinovirus progresse" détaille Santé Publique France (SPF) dans le bulletin publié ce vendredi 11 septembre 2026. Les cas de gastro entérites sont en repli (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

En médecine de ville, la part d’activité des consultations pour un motif d’infection respiratoire aiguë (IRA) a doublé en une semaine, attestant d’une intensification de la circulation des IRA à La Réunion. sur le territoire réunionnais. La part des consultations pour infection respiratoire aiguë est estimée à 10,1% cette semaine contre 5,4% la semaine précédente "et se situe ainsi très au-dessus de la moyenne de 2013 à 2025" note SPF.

- Gastro-entérites en baisse à La Réunion -

Santé Publique France note par ailleurs que les indicateurs pour la gastro-entérite aiguë (GEA) enregistraient une baisse globale par rapport aux semaines précédentes, tant en population générale que chez les plus jeunes.

"Les passages aux urgences concernaient principalement la pédiatrie : les enfants de moins de 15 ans représentaient 73 % des passages (63 % pour les moins de 5 ans)" souligne SPF.

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