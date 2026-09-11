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Une mule arrêtée à l'aéroport de Roland-Garros en possession de plus de 50 kg de stupéfiants

  • Publié le 11 septembre 2026 à 18:36
  • Actualisé le 11 septembre 2026 à 18:37
Douane Gillot

(Actualisé) Un homme originaire de Guyane a été interpellé le jeudi 10 septembre 2026 à l'aéroport de Roland-Garros avec plus de 50 kg de stupéfiants. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cet homme âgé d'une vingtaine d'années aurait transporté 37 kg de résine de cannabis et 15 kg de cocaïne, selon les informations de Zinfos 974.

Il a été confié par la douane aux policiers du service territorial de police judiciaire (STPJ). Il devrait ensuite être placé en garde à vue.

À lire aussi : "Zéro Drogue La Réunion" : 60 actions pour déstabiliser les trafiquants et "protéger notre île"

www.imazpress.com/[email protected]

 

Mule, Stupéfiants, Aéroport

guest
2 Commentaires
RIPOSTE974
RIPOSTE974
1 heure

Ecoeurant
Fautif, la prison
Ceux qui tirent les ficelles pour du fric facile traitement spécial en prison la clé à jeter.

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Fayard c'est Vira
Fayard c'est Vira
5 heures

Bravo aux forces de l'ordre

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