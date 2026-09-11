Sainte-Rose : les recherches reprennent ce samedi pour retrouver Jean-Paul Bien Aimé, tombé en mer lundi

Les proches de Jean-Paul Bien-Aimé, porté disparu depuis ce lundi 7 septembre 2026 sur les côtes de Sainte-Rose, sont toujours à sa recherche. Ce samedi 12 septembre, ils seront soutenus par le Groupe de recherche des personnes disparues de La Réunion lors de recherches en mer et sur la côte. L'homme aurait chuté à proximité de la pointe Corail à alors qu'il pêchait à Sainte-Rose. Au moment de sa disparition, il portait une veste noire, d'une veste bleu blanc (Lacoste), d'un tee-shirt gris, d'un pantalon de jogging noir, et de savates. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Parti en pêche ce lundi matin, 7 septembre 2026, le pêcheur reste introuvable. L'alerte a été donnée à 8 heures le jour même. Deux pêcheurs faisaient une sortie ensemble et pêchaient en bord de mer, au niveau de l'usine de traitement de l'eau. Le binôme s'est ensuite séparé.

Au moment de retrouver son compagnon de pêche, un homme manque à l'appel. Seul son matériel est retrouvé sur place. Un important dispositif de recherche a été déployé pour le retrouver en mer, depuis la côte et en hélicoptère.

- Des recherches sur terre et en mer -

Ce samedi 12 septembre, des pilotes de drones avec du matériel haute technologie seront sur place. Avec un binôme équipé de moyens optiques très longue portée, une équipe de recherche sera déployée au sol, le groupe de recherche indique également qu'un chien de recherche en reste humain aura pour mission de sonder la zone côtière.

Il est demandé aux personnes qui viendraient sur place, de respecter scrupuleusement la réglementation en matière de déplacement dans le secteur.

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